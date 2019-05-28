В ЛНР заявили о прибытии диверсантов к линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие группы диверсантов украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, командование украинских силовиков "не отступает от планов дестабилизировать обстановку вблизи линии боевого соприкосновения".

"В зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады (силовиков - ред.), в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек", - сказал Осадчий.