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РИА Новости

В ЛНР заявили о прибытии диверсантов к линии соприкосновения в Донбассе

Вчера, 19:12
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие группы диверсантов украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, командование украинских силовиков "не отступает от планов дестабилизировать обстановку вблизи линии боевого соприкосновения".
"В зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады (силовиков - ред.), в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек", - сказал Осадчий.
Он добавил, что основной задачей группы, по данным Народной милиции ЛНР, является проведение диверсий.
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Вчера, 16:20
Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс
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