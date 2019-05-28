В Одессе проверяют сообщения о минировании 23 объектов

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о минировании 23 объектов в Одессе, в том числе железнодорожного вокзала и международного аэропорта, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании 15 жилых домов, шести медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, международного аэропорта Одесса и маршрутного транспорта", - говорится в сообщении.