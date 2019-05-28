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РИА Новости

В Одессе проверяют сообщения о минировании 23 объектов

Вчера, 19:12
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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о минировании 23 объектов в Одессе, в том числе железнодорожного вокзала и международного аэропорта, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании 15 жилых домов, шести медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, международного аэропорта Одесса и маршрутного транспорта", - говорится в сообщении.
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На место выехали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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