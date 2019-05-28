Пресс-конференция об использовании и регулировании беспилотного транспорта

8

4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА