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РИА Новости

Пресс-конференция об использовании и регулировании беспилотного транспорта

Вчера, 18:26
8
4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА
, автора внесенного в парламент законопроекта об использовании и регулировании беспилотного транспорта.

Где будет использоваться беспилотный транспорт? Какие транспортные средства можно считать таковыми? Кто будет нести ответственность в случае ДТП? Как будет определяться сумма ущерба?
Законопроект подготовлен в рамках формирования законодательных инициатив по внедрению в РФ цифровой экономики. До конца весенней сессии депутаты планируют рассмотреть и принять максимальное количество "цифровых" законов.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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