Решетников поручил ускорить реализацию проекта "Жилье и городская среда"

ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава Пермского края Максим Решетников поручил ускорить реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Поручение министерству строительства и архитектуры Пермского края Решетников дал во вторник ходе рабочей поездки в Чернушинский городской округ, где губернатор встретился с жителями аварийных домов и посетил микрорайон Парковый, который был построен по региональной программе переселения из ветхого жилья нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным правительства Пермского края, построенный для переселенцев Чернушки новый кирпичный трехэтажный дом, который осмотрел Решетников, рассчитан на 30 квартир. Здание подключено ко всем коммунальным услугам. Как рассказали губернатору новоселы, при заезде в квартиры в них были обои, паркет, линолеум, двери, дом был подключен к отоплению.

"Максим Решетников также пообщался с жильцами аварийного дома по улице Горького, 9. По их словам, дом должны были расселить в третьем квартале 2019 года, а сейчас очередь отодвинулась. Глава Пермского края дал поручение минстрою ускорить расселение аварийного дома. Дом будет включен в первоочередной план расселения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора и правительства добавили, что по итогам осмотра дома и общения с жильцами Решетников также поручил главе Чернушинского городского округа Михаилу Шестакову проконтролировать, чтобы для жителей, переселенных из аварийного и ветхого жилья, было оперативно завершено благоустройства микрорайона.

"Надо, чтобы мамы с колясками могли гулять, молодежи, я так понимаю, много живет в микрорайоне. Хорошо, что детская площадка рядом есть, но по грязи туда не дойти", - заявил губернатор.