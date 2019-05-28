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РИА Новости

Эксперт прокомментировал первое задержание по статье о лидерстве в ОПГ

Вчера, 18:13
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новая статья Уголовного кодекса РФ о преступном сообществе поможет вывести из тени главарей преступных группировок, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.
Так он прокомментировал первый в России арест криминального авторитета по новой статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", появившейся в апреле этого года. Задержание произведено в Томске.
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"С одной стороны, естественно, любое введение в уголовное законодательство воспринимается защитниками критически. Введение нового состава за то, что давно существовало, это странно. Логика законотворческой деятельности вызывает вопросы", - заявил адвокат РИА Новости во вторник.
С другой стороны, отметил он, нужно учитывать, что главари преступного мира "часто остаются в тени совершаемого преступления, и чтобы вывести их из тени, нужны соответствующие нормы на законодательном уровне".
Согласно новому закону, за "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Условно таких людей осудить нельзя.
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Вместе с тем человек, ранее состоявший в ОПГ, но покинувший ее или сотрудничающий с правоохранительными органами "в целях раскрытия преступной деятельности", от уголовной ответственности освобождается.
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