Пресс-показ фильма режиссера Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина"

Участники:
- режиссер Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- актеры Гела МЕСХИ, Евгений МИХЕЕВ, Сергей ХОЛМОГОРОВ, Евгения МАЛАХОВА, Анна ПЕСКОВА, Ульяна КУРОЧКИНА, Иван НЕКЛЮДОВ.
В России премьера военного триллера "Донбасс. Окраина" пройдет 12 июня. Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими людьми. У них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью – выжить.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- актеры Гела МЕСХИ, Евгений МИХЕЕВ, Сергей ХОЛМОГОРОВ, Евгения МАЛАХОВА, Анна ПЕСКОВА, Ульяна КУРОЧКИНА, Иван НЕКЛЮДОВ.
В России премьера военного триллера "Донбасс. Окраина" пройдет 12 июня. Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими людьми. У них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью – выжить.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/