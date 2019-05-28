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РИА Новости

Пресс-показ фильма режиссера Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина"

Вчера, 18:10
6
4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Донбасс. Окраина" режиссера Рената Давлетьярова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- актеры Гела МЕСХИ, Евгений МИХЕЕВ, Сергей ХОЛМОГОРОВ, Евгения МАЛАХОВА, Анна ПЕСКОВА, Ульяна КУРОЧКИНА, Иван НЕКЛЮДОВ.

В России премьера военного триллера "Донбасс. Окраина" пройдет 12 июня. Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими людьми. У них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью – выжить.

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