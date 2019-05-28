Жителя Челябинской области обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, он обвиняется в изнасиловании девочки, мужчина арестован, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.

Следствие поясняет, что в мае текущего года в одном из населенных пунктов Челябинской области обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 20 мая в поселке Новогеоргиевский в Брединском районе местный житель 1978 года рождения изнасиловал девочку 2004 года рождения, 22 мая его задержали. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), мужчина в порядке статьи 91 УПК РФ был водворен в изолятор временного содержания. Подозреваемый является неработающим, ранее судимым по статье 116 УК РФ (побои), уточнил источник.

По данным telegram-канала Mash, речь идет об одиноком отце, воспитывающем шестерых детей. Мужчина, якобы прочитав переписку дочерей в социальных сетях и узнав об их невинности, избил их, после чего они ушли к тете. Девочки рассказали женщине о том, что отец насиловал одну из них, 14-летнюю, после чего женщина обратилась в полицию.