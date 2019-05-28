В подмосковном индустриальном парке "Кашира" появились первые 4 резидента

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Интерес к размещению производств в индустриальном парке "Кашира" в Московской области проявили четыре компании, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Четыре первых резидента создадут порядка 150 рабочих мест и вложат в свои производства 300 миллиона рублей инвестиций. Всего же проектом предусмотрено создание 24 предприятий, которые трудоустроят более 1,7 тысячи человек. Объем инвестиций резидентов до 2023 года составит около 10 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что соглашение о создании нового индустриального парка "Кашира" было подписано в ходе работы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.