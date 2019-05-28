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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном индустриальном парке "Кашира" появились первые 4 резидента

Вчера, 17:45
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Интерес к размещению производств в индустриальном парке "Кашира" в Московской области проявили четыре компании, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Четыре первых резидента создадут порядка 150 рабочих мест и вложат в свои производства 300 миллиона рублей инвестиций. Всего же проектом предусмотрено создание 24 предприятий, которые трудоустроят более 1,7 тысячи человек. Объем инвестиций резидентов до 2023 года составит около 10 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что соглашение о создании нового индустриального парка "Кашира" было подписано в ходе работы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.
Ранее сообщалось, что в 2018 году количество индустриальных и технопарков в Московской области подошло к отметке 77. В ближайшие пять лет на территории региона буду созданы инновационно-технические центры во Фрязине и Королеве, промышленно-логистические хабы в Дмитрове, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Ступине и Воскресенске.
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