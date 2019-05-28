Юрист прокомментировал идею об изменении уголовно-процессуальной модели

"Я против отмены доследственной проверки, это может привести к спекуляциям и злоупотреблениям. Любой недовольный действиями работодателя, контрагента, партера по бизнесу подаст заявление, и тут же будет возбуждено уголовное дело. Степень давления на коммерческие структуры многократно возрастет. Сегодняшний УПК недостаточно регламентирует права всех участников этой стадии. Но отмена проверки не упростит положение вещей, будет много уголовных дел", - сказал Грибаков РИА Новости.