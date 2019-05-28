Юрист прокомментировал идею об изменении уголовно-процессуальной модели

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков считает, что предложение омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о возвращении к уголовно-процессуальной модели России 1864 года сводится к отмене доследственных проверок, что нерационально.
Ранее сообщалось, что Москалькова предложила вернуться к уголовно-процессуальной модели России 1864 года. Омбудсмен полагает, что существующая модель уголовного процесса нуждается в реформировании, и об этом, по ее мнению, говорит множество жалоб граждан на волокиту, бюрократизм, формализм при проведении доследственных проверок по заявлениям о совершенных преступлениях и систематические отказы в возбуждении уголовного дела.
"Я против отмены доследственной проверки, это может привести к спекуляциям и злоупотреблениям. Любой недовольный действиями работодателя, контрагента, партера по бизнесу подаст заявление, и тут же будет возбуждено уголовное дело. Степень давления на коммерческие структуры многократно возрастет. Сегодняшний УПК недостаточно регламентирует права всех участников этой стадии. Но отмена проверки не упростит положение вещей, будет много уголовных дел", - сказал Грибаков РИА Новости.
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