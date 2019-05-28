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РИА Новости
Вологодская область

На Вологодчине сэкономленные на аукционах деньги оставят муниципалитетам

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
© РИА Новости / Илья Тимин
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ВОЛОГДА, 28 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области оставят муниципалитетам сэкономленные средства при проведении аукционов на ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.

"Сегодня я принял решение всю экономию от торгов оставить в районах на тех же самых объектах, на которых она и была получена. Высвободившиеся ресурсы должны быть направлены на проведение дополнительных работ в наших школах, больницах, детских садах и домах культуры", - отметил глава региона.

По его словам, количество объектов, на которых в этом году был начат или продолжается капитальный ремонт или реконструкция, приближается к полутысяче. На сегодняшний день заключены 212 контрактов во всех 28 муниципалитетах, еще по 65 объектам проводятся конкурсы по выбору подрядчиков. В результате проведенных аукционов практически по всем объектам образовалась экономия бюджетных средств, которую при существующем механизме финансирования районы должны вернуть в областную казну.
С просьбами изменить установленный порядок и направить экономию на дополнительные работы на объектах или их техническое оснащение к губернатору обращались старосты поселений, местные жители и руководители социальных учреждений.
Теперь районам необходимо в кратчайшие сроки определить, на какие дополнительные работы или технику будут потрачены деньги, и запускать конкурсные процедуры, чтобы сдать все объекты в установленные сроки.
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