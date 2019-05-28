На Вологодчине сэкономленные на аукционах деньги оставят муниципалитетам

"Сегодня я принял решение всю экономию от торгов оставить в районах на тех же самых объектах, на которых она и была получена. Высвободившиеся ресурсы должны быть направлены на проведение дополнительных работ в наших школах, больницах, детских садах и домах культуры", - отметил глава региона.

По его словам, количество объектов, на которых в этом году был начат или продолжается капитальный ремонт или реконструкция, приближается к полутысяче. На сегодняшний день заключены 212 контрактов во всех 28 муниципалитетах, еще по 65 объектам проводятся конкурсы по выбору подрядчиков. В результате проведенных аукционов практически по всем объектам образовалась экономия бюджетных средств, которую при существующем механизме финансирования районы должны вернуть в областную казну.