Ясности по встрече в "нормандском формате" пока нет, заявил Песков

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле, отметив, что точных дат нет. По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения минских соглашений.