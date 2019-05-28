Ясности по встрече в "нормандском формате" пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ясности по возможности встречи в "нормандском формате" пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле, отметив, что точных дат нет. По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения минских соглашений.
"Пока нет никаких прикидок по встрече в "нормандском формате", - сказал Песков.