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РИА Новости

Ясности по встрече в "нормандском формате" пока нет, заявил Песков

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ясности по возможности встречи в "нормандском формате" пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле, отметив, что точных дат нет. По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения минских соглашений.
"Пока нет никаких прикидок по встрече в "нормандском формате", - сказал Песков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
3 мая, 08:17
В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате
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Дмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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