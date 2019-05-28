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РИА Новости

Суд вынес приговор калининградцам, избившим в баре сотрудников Росгвардии

Вчера, 17:20
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Суд Багратионовского района Калининградской области назначил четверым местным жителям, избившим сотрудников Росгвардии в одном из баров, наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до 3 лет колонии условно, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в декабре 2018 года четверо обвиняемых отдыхали в баре "Ной" Багратионовска. Во время застолья между ними произошла ссора, переросшая в драку. Персонал заведения вызвал полицию. На место прибыли двое сотрудников управления Росгвардии. В ответ на требования прекратить нарушать общественный порядок обвиняемые избили представителей власти.
"Прокуратурой Багратионовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении четверых жителей района. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал указанных лиц виновными в применении насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на СУСК по региону сообщалось, что здоровью одного из сотрудников Росгвардии был причинен вред средней тяжести. Действия обвиняемого 31-летнего мужчины квалифицированы следствием по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Статья предполагает наказание до 10 лет лишение свободы.
Другим фигурантам дела было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.
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По информации областной прокуратуры, в судебном заседании все подсудимые вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.
"Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал указанных лиц виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, троим назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
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РосгвардияКалининградская областьПроисшествия
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