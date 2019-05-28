Суд вынес приговор калининградцам, избившим в баре сотрудников Росгвардии

КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Суд Багратионовского района Калининградской области назначил четверым местным жителям, избившим сотрудников Росгвардии в одном из баров, наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до 3 лет колонии условно, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в декабре 2018 года четверо обвиняемых отдыхали в баре "Ной" Багратионовска. Во время застолья между ними произошла ссора, переросшая в драку. Персонал заведения вызвал полицию. На место прибыли двое сотрудников управления Росгвардии. В ответ на требования прекратить нарушать общественный порядок обвиняемые избили представителей власти.

"Прокуратурой Багратионовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении четверых жителей района. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал указанных лиц виновными в применении насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на СУСК по региону сообщалось, что здоровью одного из сотрудников Росгвардии был причинен вред средней тяжести. Действия обвиняемого 31-летнего мужчины квалифицированы следствием по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Статья предполагает наказание до 10 лет лишение свободы.

Другим фигурантам дела было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.

По информации областной прокуратуры, в судебном заседании все подсудимые вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.