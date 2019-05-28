Талибы надеются на полное снятие санкций ООН с переговорщиков в Дохе

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Переговорщики от "Талибана" в Дохе должны быть выведены из под санкций ООН на постоянной основе, заявил во вторник пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Мухаммад Сохейл Шахин.

"Я думаю, что санкции должны быть сняты. Потому что когда наши представители под санкциями, в том числе переговорщики, они не могут свободно передвигаться. Сейчас они временно выведены из под режима санкций, надеемся, что это будет сделано на постоянной основе",- сказал Шахин журналистам в Москве.