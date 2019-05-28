Пресс-конференция о результатах опроса жителей России на тему шизофрении

Участники:
- профессор кафедры психиатрии ФДПО ВНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент Российского общества психиатров Петр МОРОЗОВ;
- директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- генеральный директор компании "Гедеон Рихтер" Габор ОРБАН;
- полномочный представитель компании "Гедеон Рихтер" в России Аттила ВАРАДИ;
- родственник пациента с шизофренией.
В ходе мероприятия будут представлены результаты опроса жителей России на тему шизофрении, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и фармацевтической компанией "Гедеон Рихтер".
Сколько россиян терпимо относятся к людям с психическими расстройствами, а сколько считают нужным их изолировать? С какими сложностями сталкиваются родственники пациентов, страдающих шизофренией, а также сами пациенты? Правда ли, что люди с психическими расстройствами талантливы в области культуры и искусства? Как в России выстроена система оказания медицинской психиатрической помощи? Какие новые возможности открывает пациентам с шизофренией компания "Гедеон Рихтер"?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- профессор кафедры психиатрии ФДПО ВНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент Российского общества психиатров Петр МОРОЗОВ;
- директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- генеральный директор компании "Гедеон Рихтер" Габор ОРБАН;
- полномочный представитель компании "Гедеон Рихтер" в России Аттила ВАРАДИ;
- родственник пациента с шизофренией.
В ходе мероприятия будут представлены результаты опроса жителей России на тему шизофрении, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и фармацевтической компанией "Гедеон Рихтер".
Сколько россиян терпимо относятся к людям с психическими расстройствами, а сколько считают нужным их изолировать? С какими сложностями сталкиваются родственники пациентов, страдающих шизофренией, а также сами пациенты? Правда ли, что люди с психическими расстройствами талантливы в области культуры и искусства? Как в России выстроена система оказания медицинской психиатрической помощи? Какие новые возможности открывает пациентам с шизофренией компания "Гедеон Рихтер"?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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