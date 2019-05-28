В Нижнем Новгороде завели дело на полицейского, выкрутившего руку женщине

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия возбуждено на сотрудника нижегородской полиции, который выкрутил руку женщине, доставленной в отделение за административное правонарушение, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Сюжет о применении сотрудником полиции в отношении женщины физической силы был показан в эфире региональной телекомпании "Сети НН". На кадрах, снятых на мобильный телефон в фойе отдела полиции в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, видно, как мужчина в форме выкручивает ей руку, а женщина кричит.

"По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", - сообщает СУСК.

По версии следствия, 22 мая в отдел полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина. Во время составления протокола об административном правонарушении, добавляет СУСК, старший сержант полиции совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, а именно: незаконно применил в отношении женщины физическую силу, заведя ее правую руку за спину, чем причинил потерпевшей физическую боль.

"В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - отмечается в сообщении.