СК проверит сообщение о женщине с детьми, ушедшей из дома в Балашихе

Как сообщает СК, 28 мая в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Балашихе беременной женщине с двумя детьми пришлось покинуть единственное жилье из-за родственников, страдающих алкогольной зависимостью и превративших квартиру в притон. Согласно сюжету, семье приходится жить на съемных квартирах. СМИ отмечают, что сотрудники администрации не принимают меры по выселению проблемных жильцов, а также отсутствует реакция со стороны органов системы профилактики.