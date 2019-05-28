СК проверит сообщение о женщине с детьми, ушедшей из дома в Балашихе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи проверят сюжет СМИ, согласно которому беременная женщина с двумя детьми в Балашихе вынужденно ушла из дома из-за родственников, устроивших в квартире притон, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Как сообщает СК, 28 мая в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Балашихе беременной женщине с двумя детьми пришлось покинуть единственное жилье из-за родственников, страдающих алкогольной зависимостью и превративших квартиру в притон. Согласно сюжету, семье приходится жить на съемных квартирах. СМИ отмечают, что сотрудники администрации не принимают меры по выселению проблемных жильцов, а также отсутствует реакция со стороны органов системы профилактики.
"По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.