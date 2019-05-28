В Новокузнецке разыскивают вандалов, надругавшихся над могилами

"Могила была наполовину разрыта, крест вырван и сломан, мягкие игрушки, которые лежали на могиле, разбросаны. Рядом находилась могила пятилетнего мальчика, над которой тоже надругались, выкопав ее практически до гроба. Они раскопали могилу ребенка, даже гроб был поврежден. У мальчика на могиле были игрушки. У моей дочери тоже были игрушки, у нее сын, он постоянно передает игрушки маме", – приводятся слова жительницы Новокузнецка, Елены, приехавшей на выходных на могилу своей 25-летней дочери.