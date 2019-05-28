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РИА Новости

В Новокузнецке разыскивают вандалов, надругавшихся над могилами

Вчера, 16:50
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КЕМЕРОВО, 28 мая - РИА Новости. Полицейские в Новокузнецке разыскивают вандалов, надругавшихся над могилами на кладбище, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Накануне в дежурную часть отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по Новокузнецку поступили два сообщения от местных жителей, которые сообщили о том, что обнаружили на кладбище сломанные кресты и поврежденные могилы, когда пришли туда навестить умерших родственников.
Сотрудник полиции
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"Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники… В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на установление злоумышленников. С места преступления сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, по которым будет назначена часть экспертиз", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Расследование уголовного дела находится на контроле руководства ГУМВД России по Кемеровской области и УМВД по Новокузнецку.
Полиция. архивное фото
21 марта 2018, 14:01
Жительница Ставрополья нашла на могиле пакет с гранатой и патронами
Ранее жители города в соцсетях сообщили, что злоумышленники надругались и над могилами детей.
"Могила была наполовину разрыта, крест вырван и сломан, мягкие игрушки, которые лежали на могиле, разбросаны. Рядом находилась могила пятилетнего мальчика, над которой тоже надругались, выкопав ее практически до гроба. Они раскопали могилу ребенка, даже гроб был поврежден. У мальчика на могиле были игрушки. У моей дочери тоже были игрушки, у нее сын, он постоянно передает игрушки маме", – приводятся слова жительницы Новокузнецка, Елены, приехавшей на выходных на могилу своей 25-летней дочери.
По мнению женщины, преступники хотели добраться до гроба с ребенком, но поняв, что могила ее дочери не детская, злоумышленники разозлились и сломали крест.
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Кемеровская областьПроисшествия
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