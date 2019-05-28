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РИА Новости

В Джакарте предотвратили покушение на четырех высокопоставленных чиновников

Вчера, 16:45
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан сообщил об аресте подозреваемых в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников, которое планировалось во время беспорядков в Джакарте после всеобщих выборов, пишет индонезийский журнал Tempo.
"Все подозреваемые, которым было поручено совершить убийство, были арестованы", - заявил Карнавиан.
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Согласно изданию, преступники планировали покушение на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, главу национального разведывательного управления Буди Гунавана и спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориеса Мэре. Полиция обеспечила безопасность чиновников.
Карнавиан отметил, что покушение также планировалось на главу частной службы общественного мнения, его имя пока не раскрывается.
Беспорядки начались в столице Индонезии 21 мая, сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Видодо набрал 55,5% голосов, а Субианто – 45,5%.
В беспорядках погибли от ножевых и огнестрельных ранений шесть человек, травмы и ранения различной степени тяжести получили около 300 человек. Полиция Джакарты ведет расследование. По заявлениям властей, полицейские не были вооружены ни огнестрельным, ни холодным оружием.
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