В Джакарте предотвратили покушение на четырех высокопоставленных чиновников

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан сообщил об аресте подозреваемых в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников, которое планировалось во время беспорядков в Джакарте после всеобщих выборов, пишет индонезийский журнал Глава национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан сообщил об аресте подозреваемых в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников, которое планировалось во время беспорядков в Джакарте после всеобщих выборов, пишет индонезийский журнал Tempo

"Все подозреваемые, которым было поручено совершить убийство, были арестованы", - заявил Карнавиан.

Согласно изданию, преступники планировали покушение на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, главу национального разведывательного управления Буди Гунавана и спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориеса Мэре. Полиция обеспечила безопасность чиновников.

Карнавиан отметил, что покушение также планировалось на главу частной службы общественного мнения, его имя пока не раскрывается.

Беспорядки начались в столице Индонезии 21 мая, сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Видодо набрал 55,5% голосов, а Субианто – 45,5%.