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РИА Новости
Новости Подмосковья

В городском округе Красногорск построят школу на 550 мест

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКрасногорск
Красногорск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Школу на 550 учащихся возведут в поселке Нахабино городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

"В рамках заседания рабочей группы при архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрена авторская идея по созданию архитектурно-художественного облика школы. Бюджетное образовательное учреждение на 550 учащихся планируется в городском округе Красногорск в поселке Нахабино", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что индивидуальный проект школы разрабатывался с учетом сложной конфигурации земельного участка площадью 2,3 гектара. Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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