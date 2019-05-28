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РИА Новости

Голодец рассказала о планах расширить субсидирование транспортных перевозок

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ намерено расширить список транспортных направлений по территории России, которые будут субсидироваться из бюджета, заявила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Есть поручение, которое сейчас прорабатывается в правительстве. Я надеюсь, что до начала сезона будет решено о расширении числа билетов, которые продаются с учётом субсидий", - сказала она по итогам заседания Координационного совета по развитию туризма в РФ.
По словам Голодец, сегодня многие направления субсидируются, но доля субсидированных билетов ещё далека до желаемого. "Нам бы хотелось, чтобы субсидировалось большее количество билетов, чтобы отдых россиян внутри страны был абсолютно доступен: и в Крыму, и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, и в Поволжье, и так далее", - подчеркнула вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
27 мая, 14:31
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Ольга ГолодецРоссияОбщество
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