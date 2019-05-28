Голодец рассказала о планах расширить субсидирование транспортных перевозок

"Есть поручение, которое сейчас прорабатывается в правительстве. Я надеюсь, что до начала сезона будет решено о расширении числа билетов, которые продаются с учётом субсидий", - сказала она по итогам заседания Координационного совета по развитию туризма в РФ.

По словам Голодец, сегодня многие направления субсидируются, но доля субсидированных билетов ещё далека до желаемого. "Нам бы хотелось, чтобы субсидировалось большее количество билетов, чтобы отдых россиян внутри страны был абсолютно доступен: и в Крыму, и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, и в Поволжье, и так далее", - подчеркнула вице-премьер.