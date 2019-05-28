В Приангарье возбудили дело после проверки домов для детей-сирот

ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов для детей-сирот в городе Тайшете, о которых президенту РФ Владимиру Путину рассказали на медиафоруме в Сочи, сообщает прокуратура Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в правительстве Иркутской области обсудили ситуацию с домом, построенным для детей-сирот в городе Тайшете. О его ненадлежащем состоянии на медиафоруме ОНФ в Сочи Путину рассказал журналист Иркутской государственной телерадиокомпании.

"По материалам проведенной прокуратурой Куйтунского района проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов, предназначенных для детей-сирот и лиц из их числа по государственным контрактам, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.