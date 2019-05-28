В Приангарье возбудили дело после проверки домов для детей-сирот

ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов для детей-сирот в городе Тайшете, о которых президенту РФ Владимиру Путину рассказали на медиафоруме в Сочи, сообщает прокуратура Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в правительстве Иркутской области обсудили ситуацию с домом, построенным для детей-сирот в городе Тайшете. О его ненадлежащем состоянии на медиафоруме ОНФ в Сочи Путину рассказал журналист Иркутской государственной телерадиокомпании.
"По материалам проведенной прокуратурой Куйтунского района проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов, предназначенных для детей-сирот и лиц из их числа по государственным контрактам, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Прокуратурой установлено, что в квартирах не в полном объеме были выполнены отделочные работы, ненадлежащим образом проведены тепловые сети, не проведено благоустройство придомовых территорий. Установлено также, что возведение объектов велось без соответствующего государственного строительного надзора, экспертиза проектной документации не проводилась. Сообщается, что администрация Куйтунского муниципального образования безосновательно выдала разрешения на ввод домов в эксплуатацию, а заказчиком работ - министерством имущественных отношений Иркутской области - недостроенные квартиры были приняты для передачи жильцам. Уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц предстоит дать следственным органам.