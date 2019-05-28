В Госдуме потребовали выяснить причины ЧП в школе, где ученик ранил девочку

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) потребовал выяснить причины ЧП в школе города Вольска, где подросток ледорубом ударил девочку.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что с подростком работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы. По данным пресс-службы губернатора, девочку эвакуируют самолетом санавиации в Саратов.

"Случай нападения в Вольске, когда подросток ударил девочку топором, взбудоражил всю общественность. Думаю, он будет взят на контроль и правоохранительными органами, и местной властью… У каждой трагедии есть причины, важно разобраться в них и не допускать таких ситуаций в будущем", - написал Панков во вторник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на следующей неделе проведет в Саратове круглый стол по проблемам детской жестокости, куда намерен пригласить регионального уполномоченного по правам ребенка, психологов, учителей и представителей общественных организаций.