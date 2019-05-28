Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T16:02Z
https://ria.ru/20190528/1555022171.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Госдуме потребовали выяснить причины ЧП в школе, где ученик ранил девочку

Вчера, 16:02
308
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) потребовал выяснить причины ЧП в школе города Вольска, где подросток ледорубом ударил девочку.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что с подростком работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы. По данным пресс-службы губернатора, девочку эвакуируют самолетом санавиации в Саратов.
Издевательство над подростком
21 ноября 2018, 08:00
"Один душил, второй ударил в пах". Ученика избили прямо во время урока
"Случай нападения в Вольске, когда подросток ударил девочку топором, взбудоражил всю общественность. Думаю, он будет взят на контроль и правоохранительными органами, и местной властью… У каждой трагедии есть причины, важно разобраться в них и не допускать таких ситуаций в будущем", - написал Панков во вторник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на следующей неделе проведет в Саратове круглый стол по проблемам детской жестокости, куда намерен пригласить регионального уполномоченного по правам ребенка, психологов, учителей и представителей общественных организаций.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 14:04
Кузнецова контролирует ЧП с нападением подростка на саратовскую ученицу
000331
Обсудить 0
ВольскПроисшествия
Рекомендуем
В Омской области разыскивают подозреваемого в убийстве жены и дочери
РИА
Новости
В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося распилить банкомат
В Приангарье возбудили дело после проверки домов для детей-сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова выяснит обстоятельства ЧП в саратовской школе
Лента
новостей
Пропавших в Костромской области детей нашли на окраине города
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова контролирует ЧП с нападением подростка на саратовскую ученицу
В Москве более тысячи человек эвакуировали из ТЦ из-за угрозы "минирования"
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
На Урале водителя осудили за гибель выпавшей из машины девушки
СК завершил осмотр в школе, где подросток с ледорубом напал на девочку
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ
Следователи начали проверку после ЧП в школе Вольска
Константин Косачев
Косачев прокомментировал обострение ситуации в Косово
Полиция
МВД и Минобороны выступили против обращения "господин" в силовых структурах
В Москве начался суд над сыном генерала ФСБ по делу о продаже наркотиков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
Лента новостейМолния