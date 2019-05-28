Косачев прокомментировал обострение ситуации в Косово

Во вторник рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны два десятка человек, в том числе гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, УНМИК) Михаил Краснощеков. Миссия сообщила, что двое ее сотрудников доставлены в больницу с полученными при задержании ранениями.