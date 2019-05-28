Лоза оценил негативную реакцию на участие россиян в украинских проектах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза удивлен тому, что украинцы видят проявление агрессии в участии певцов из РФ в украинских проектах, такая реакция негативно сказывает на них самих.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что успех семилетней москвички Таисии Скомороховой в украинской версии проекта "Голос.Дети" возмутил жителей Украины. У некоторых пользователей соцсетей вызвало недоумение то, что россиянка приехала участвовать в украинском проекте, в то время как в России есть аналогичное шоу.
"Они совершенно не понимаю, что творят. Их артисты участвуют в наших проектах, и ничего с ними не случается, а наши артисты почему-то у них участвовать не могут, потому что это рассматривается Украиной как агрессия. Сейчас, когда я узнаю, что они запрещают выступать уже и своим артистам, которые участвовали когда-то в каких-то российских проектах, они в этом плане перегибают палку так, что хуже некуда. Тем не менее это их личная жизнь, зачем нам тогда участвовать в их проектах, если они себя так ведут?" - сказал Лоза РИА Новости.
По его словам, самым простым и лучшим вариантом будет "отпустить ситуацию", так как российская сторона в данном случае не может повлиять на процесс. "Я думаю, самое просто - пожать плечами и сказать: "Живите в своей стране и варитесь в собственном соку, вы же себе делаете хуже". Они запретили все, что только можно", - поделился собеседник агентства.
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Лоза привел в пример недавний инцидент в Польше, когда директор Музея Второй мировой войны в Гданьске запретил артистам исполнять песню "Темная ночь", поскольку "это большевистская песня и есть запрет на ее исполнение".
"В Польше соседней та же самая тенденция, когда говорят, что песня "Темная ночь" – это песня, которую нельзя петь на польской земле. Поверьте, придет к тому же и Украина со временем, и там наши песни перестанут появляться в любом виде. И что останется? Перестанут читать наши книги, петь наши песни, смотреть наши фильмы – разве от этого будет лучше украинскому народу? Я думаю, только хуже", - заключил артист.
21 мая, 15:15"Стыдно". Эксперт об инциденте с исполнителями песни "Темная ночь" в ПольшеИсполнявших "Темную ночь" музыкантов выгнали из польского военного музея. В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов, комментируя ситуацию, напомнил о погибших за освобождение Польши советских солдатах.