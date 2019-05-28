Лоза оценил негативную реакцию на участие россиян в украинских проектах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза удивлен тому, что украинцы видят проявление агрессии в участии певцов из РФ в украинских проектах, такая реакция негативно сказывает на них самих.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что успех семилетней москвички Таисии Скомороховой в украинской версии проекта "Голос.Дети" возмутил жителей Украины. У некоторых пользователей соцсетей вызвало недоумение то, что россиянка приехала участвовать в украинском проекте, в то время как в России есть аналогичное шоу.

"Они совершенно не понимаю, что творят. Их артисты участвуют в наших проектах, и ничего с ними не случается, а наши артисты почему-то у них участвовать не могут, потому что это рассматривается Украиной как агрессия. Сейчас, когда я узнаю, что они запрещают выступать уже и своим артистам, которые участвовали когда-то в каких-то российских проектах, они в этом плане перегибают палку так, что хуже некуда. Тем не менее это их личная жизнь, зачем нам тогда участвовать в их проектах, если они себя так ведут?" - сказал Лоза РИА Новости.

По его словам, самым простым и лучшим вариантом будет "отпустить ситуацию", так как российская сторона в данном случае не может повлиять на процесс. "Я думаю, самое просто - пожать плечами и сказать: "Живите в своей стране и варитесь в собственном соку, вы же себе делаете хуже". Они запретили все, что только можно", - поделился собеседник агентства.

Лоза привел в пример недавний инцидент в Польше, когда директор Музея Второй мировой войны в Гданьске запретил артистам исполнять песню "Темная ночь", поскольку "это большевистская песня и есть запрет на ее исполнение".