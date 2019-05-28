Эксперт прокомментировал ограничение госзакупок импортных вин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Ограничение госзакупок импортных вин должно "поднять планку" качества продукции отечественного производства, считает бывший директор по продажам одного из крупнейших производителей игристых и шампанских вин в России ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область) Сергей Николаев.
Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства. В документе, опубликованном на сайте госоргана, отмечается, что ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вводятся для вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Они не распространяются на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.
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По мнению Николаева, такое решение было связано, в частности, с уменьшением доли потребления вин в РФ. К тому же, ограничение госзакупок импортных вин позволит "поднять собственную промышленность, положительно скажется на развитии российского бизнеса", считает он.
"Отечественному производителю надо делать более качественный продукт… Автоматически государство подняло планку, чтобы оно (вино) было востребовано и подходило под стандарты импорта", - отметил собеседник агентства.