Эксперт прокомментировал ограничение госзакупок импортных вин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Ограничение госзакупок импортных вин должно "поднять планку" качества продукции отечественного производства, считает бывший директор по продажам одного из крупнейших производителей игристых и шампанских вин в России ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область) Сергей Николаев.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства. В документе, опубликованном на сайте госоргана, отмечается, что ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вводятся для вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Они не распространяются на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.

По мнению Николаева, такое решение было связано, в частности, с уменьшением доли потребления вин в РФ. К тому же, ограничение госзакупок импортных вин позволит "поднять собственную промышленность, положительно скажется на развитии российского бизнеса", считает он.