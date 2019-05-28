США передали Ливану ответ Израиля по определению границ

БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд на встрече с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем в Бейруте передал ответ Израиля по вопросу определения границ между двумя странами, сообщает пресс-служба МИД Ливана.

"Переговоры министра Джебрана Басиля и заместителя госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока Дэвида Сатерфилда проходили на тему определения границ между Ливаном и Израилем. Сатерфилд передал Ливану ответ Израиля на предложение, поступившее от президента Ливана Мишеля Ауна, на тему переговоров об определении сухопутных и морских границ. Атмосфера (встречи) была положительной", - написано в заявлении.

Согласно коммюнике пресс-службы, ожидается, что Сатерфилд продолжит посещать Бейрут и Тель-Авив, в свете того, что на данном этапе принципиальных разногласий нет для проведения переговоров.

После встречи с Басилем, американский дипломат направился на переговоры со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Садом Харири.

Никаких деталей ответа Израиля на данный момент не разглашается. Ряд ливанских СМИ сообщили, что Сатерфил передал "положительный" ответ из Тель-Авива.

Ливанское руководство выступает против прямых переговоров с израильской стороной, в связи с чем президент Аун обратился к США выступить в качестве посредника при условии исключения каких-либо прямых встреч с израильскими представителями и соблюдения суверенитета Ливана.