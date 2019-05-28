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РИА Новости

Во Владимирской области начали получать помощь по переходу на "цифру"

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Свыше 100 жителей Владимирской области получили адресную помощь в приобретении оборудования для цифрового телевидения, сообщила во вторник администрация региона.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. Третьего июня на "цифру" перейдут 36 регионов, в том числе Владимирская область, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшихся 21 регионе пройдет 14 октября.
"Во Владимирской области продолжается работа по оказанию адресной помощи отдельным категориям граждан в связи с приобретением и установкой цифрового эфирного наземного и спутникового оборудования. На сегодняшний день единовременные выплаты уже получили более 100 жителей региона", - говорится в сообщении.
На единовременную денежную компенсацию имеют право постоянно проживающие во Владимирской области инвалиды, участники Великой Отечественной войны, лица, проходившие военную службу в ее период, бывшие узники концлагерей, лица, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также вдовы или вдовцы этих категорий граждан. Кроме того, на такую помощь претендуют малоимущие семьи, одиноко проживающие пенсионеры.
Постановлением администрации области для этих категорий населения предусмотрена компенсация в 1 тысячу рублей за приобретенную цифровую телевизионную приставку, 1,5 тысячи рублей - за цифровую телеприставку и антенну, 4 тысячи рублей - за покупку спутникового оборудования.
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Переход на цифровое телевидениеВладимирская областьОбщество
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