В Новосибирске мужчина погиб при взрыве газового баллона

НОВОСИБИРСК, 28 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при взрыве газового баллона на строительном рынке в Новосибирске, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, во вторник на территории строительного комплекса в Кировском районе Новосибирска произошел взрыв баллона с фреоном.

"Мужчина получил механические телесные повреждения в области головы, от которых скончался. Устанавливается характер этих повреждений", - сказал собеседник агентства.