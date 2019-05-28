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РИА Новости

В Новосибирске мужчина погиб при взрыве газового баллона

Вчера, 15:06
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НОВОСИБИРСК, 28 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при взрыве газового баллона на строительном рынке в Новосибирске, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, во вторник на территории строительного комплекса в Кировском районе Новосибирска произошел взрыв баллона с фреоном.
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"Мужчина получил механические телесные повреждения в области головы, от которых скончался. Устанавливается характер этих повреждений", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и причины произошедшего.
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НовосибирскПроисшествия
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