В ФОМС прокомментировали новые правила медицинского страхования

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новые правила ОМС помогут отслеживать все этапы лечения пациентов, в результате чего должен снизиться риск смерти россиян, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Во вторник в России вступили в силу новые правила ОМС. В частности, поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний, а граждан с хроническими заболеваниями поместят под диспансерное наблюдение. Страховые компании должны будут более подробно работать с обращениями россиян и при необходимости проверять качество оказанных услуг.

"Все указанные изменения ориентированы на обеспечение преемственности медицинской помощи, на обеспечение контрольных мероприятий, которые позволят отследить все этапы лечения пациентов. Это должно дать импульс к плановой технологичной медицинской помощи, и в результате снизить риск смерти наших соотечественников", - сказал эксперт рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко, слова которого цитирует пресс-служба.

В соответствии с новыми правилами усилена роль страховых медицинских организаций по работе с населением. Новые правила обязывают страховщиков проводить полное информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи, подчеркнули в пресс-службе.

Страховые медицинские организации смогут сами выбирать способ информирования застрахованных граждан о профосмотрах - через сервис мобильных сообщений, почтовым отправлением или по телефону, уточнили в пресс-службе.