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РИА Новости

В ФОМС прокомментировали новые правила медицинского страхования

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПрием у врача
Прием у врача
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новые правила ОМС помогут отслеживать все этапы лечения пациентов, в результате чего должен снизиться риск смерти россиян, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Во вторник в России вступили в силу новые правила ОМС. В частности, поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний, а граждан с хроническими заболеваниями поместят под диспансерное наблюдение. Страховые компании должны будут более подробно работать с обращениями россиян и при необходимости проверять качество оказанных услуг.
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"Все указанные изменения ориентированы на обеспечение преемственности медицинской помощи, на обеспечение контрольных мероприятий, которые позволят отследить все этапы лечения пациентов. Это должно дать импульс к плановой технологичной медицинской помощи, и в результате снизить риск смерти наших соотечественников", - сказал эксперт рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко, слова которого цитирует пресс-служба.
В соответствии с новыми правилами усилена роль страховых медицинских организаций по работе с населением. Новые правила обязывают страховщиков проводить полное информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи, подчеркнули в пресс-службе.
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Страховые медицинские организации смогут сами выбирать способ информирования застрахованных граждан о профосмотрах - через сервис мобильных сообщений, почтовым отправлением или по телефону, уточнили в пресс-службе.
"Если ранее страховые медицинские организации контролировали качество оказанной медицинской помощи по факту ее оказания на основе документации от медорганизаций или по факту обращения граждан, то теперь новыми правилами определен пошаговый регламент сопровождения застрахованных лиц на всех этапах лечения", – заявила глава ФФОМС Наталья Стадченко.
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