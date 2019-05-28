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РИА Новости

ГД поддержала проект об отмене спецразрешения на перевозки опасных грузов

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, исключающий необходимость получения перевозчиками специального разрешения на перевозки по автодорогам грузов повышенной опасности, в том числе взрывчатых веществ.
Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), грузы повышенной опасности - те, которые могут быть использованы в террористических целях. К ним, в частности, относятся взрывчатые вещества и изделия, токсичные (за исключением аэрозолей) и воспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные материалы, инфекционные вещества.
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Документ отменяет необходимость получения спецразрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, которое перевозит такие грузы в целях особо важных государственных и оборонных нужд или обеспечения безопасности страны. В связи с этим исключается и необходимость согласования маршрута их перевозки с владельцами автодорог. Сейчас такое исключение сделано при перевозках военной техники и вооружений.
"Освобождение перевозчиков от необходимости получения такого специального разрешения на перевозку специальных грузов, являющихся грузами повышенной опасности, не окажет влияния на безопасность перевозок, учитывая что, в соответствии с Положением о специальных перевозках, на них распространяются повышенные требования по обеспечению безопасности перевозок", - поясняет правительство.
При этом будет исключен доступ к информации о таких перевозках лицам, не имеющим допуска к гостайне, поясняет кабмин.
По действующему законодательству движение по автодорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, отнесенных согласно ДОПОГ к грузам повышенной опасности, допускается при наличии спецразрешения, выдаваемого уполномоченным органом при условии согласования маршрута перевозки. После получения заявки на перевозку такого груза Ространснадзор должен согласовать маршрут перевозки с владельцами автодорог. Однако владельцы автодорог не отнесены к людям, наделенным полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к гостайне.
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