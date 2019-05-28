В Омске два жилых дома пострадали при пожаре

НОВОСИБИРСК, 28 мая - РИА Новости. Два частных жилых дома в Омске пострадали при пожаре на общей площади около 100 квадратных метров, пожарные не допустили возгорания третьего дома, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Два частных дома загорелись в районе Старый Кировск Омска на площади около 100 квадратных метров. Была опасность перехода на третий дом, однако этого удалось избежать", - сообщил собеседник агентства.

В главке уточнили, что пожарные вынесли из огня четыре газовых баллона и спасли хозяина одного из домов. По предварительным данным, пострадавших нет.