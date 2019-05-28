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РИА Новости

В Омске два жилых дома пострадали при пожаре

Вчера, 14:52
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НОВОСИБИРСК, 28 мая - РИА Новости. Два частных жилых дома в Омске пострадали при пожаре на общей площади около 100 квадратных метров, пожарные не допустили возгорания третьего дома, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Два частных дома загорелись в районе Старый Кировск Омска на площади около 100 квадратных метров. Была опасность перехода на третий дом, однако этого удалось избежать", - сообщил собеседник агентства.
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В главке уточнили, что пожарные вынесли из огня четыре газовых баллона и спасли хозяина одного из домов. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Пожар локализован, но тушение продолжается. У двух домов сгорела кровля", - сказал представитель ГУМЧС.
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ОмскПроисшествия
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