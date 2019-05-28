Пресс-конференция в преддверии Ливадийского форума

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31 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в преддверии V Международного гуманитарного Ливадийского форума.