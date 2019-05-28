Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню без табака

Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН;
- член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО;
- главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России Оксана ДРАПКИНА.
В рамках мероприятия речь пойдет об основных направлениях концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 гг., о регулировании курения электронных сигарет и кальянов, а также о популяризации здорового образа жизни.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН;
- член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО;
- главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России Оксана ДРАПКИНА.
В рамках мероприятия речь пойдет об основных направлениях концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 гг., о регулировании курения электронных сигарет и кальянов, а также о популяризации здорового образа жизни.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/