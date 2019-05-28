Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню без табака

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30 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.