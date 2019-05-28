В Ленинградской области возбудили уголовное дело после обрушения на стройке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту обрушения строительных лесов, в результате которого пострадали семь человек, сообщает региональное СУСК РФ.

ЧП произошло в понедельник на объекте "Игора Драйв" в Приозерском районе.

По данным следствия, при строительстве каркаса главной трибуны автодрома обрушилась нависавшая над строительными лесами железобетонная конструкция (козырек), в результате чего пострадали находившиеся на лесах рабочие. Семеро пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения региона, их личности установлены.

"Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.