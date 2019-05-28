МАГУ и СТАНКИН подписали соглашения о сотрудничестве с фондом "Арктика-СГ"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Фонд "Арктика-СГ" подписал соглашения о сотрудничестве в области содействия реализации инновационной и молодежной политики в Арктике с Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ) и МГТУ "СТАНКИН" в рамках состоявшейся в Москве первой научно-практической конференции "Подготовка кадров и молодежная политика в Арктике".

Фонд поддержки высокотехнологичных инновационных программ социально-экономического развития Арктики, международного и регионального сотрудничества "Арктика-СГ" был создан в ноябре 2018 года в целях осуществления финансовой и организационной поддержки высокотехнологичных программ для обеспечения условий социально-экономического развития арктической зоны.

В тексте соглашений отмечается, что Арктика представляет собой важный и перспективный полигон формирования инновационной и молодёжной политики и научно-образовательную площадку, которая опирается на эффективное использование научного, технологического и молодежного потенциала организаций и объединений России и Белоруссии, в том числе, с учетом приоритетных направлений деятельности Союзного государства.

Соглашения подразумевают готовность участников к совместному технологическому развитию ключевых отраслей путем создания инновационных арктических технологий и продуктов с учетом возрастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду в Арктике, к расширению и упорядочению рынков за счет установления новых арктических стандартов, а также к реализации молодежной политики в арктическом регионе, нацеленной на рост кадрового потенциала.