Житель Кемерово получил 23 года колонии за убийство мужчины и его дочери

КЕМЕРОВО, 28 мая - РИА Новости. Житель Кемерово приговорен судом к 23 годам колонии за убийство двух человек, сообщает СУСК РФ по Кемеровской области.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 31-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), четырех эпизодов преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года осужденный в течение нескольких дней ремонтировал и заменял батареи в одной из квартир в Заводском районе Кемерово.

"Утром 20 мая мужчина в очередной раз пришел для выполнения работ, во время которых у него произошел словесный конфликт с хозяином квартиры. Во время ссоры работник неожиданно вытащил принесенный с собой нож и ударил им несколько раз 57-летнего хозяина квартиры, а затем нанес ножевые ранения его 16-летней дочери", – говорится в сообщении.

Супруга хозяина успела закрыться в комнате, вызвать полицию и скорую помощь. Злоумышленник, похитив золотые изделия - часы и цепочку, - скрылся с места преступления. Врачи констатировали смерть потерпевших.

Вскоре подозреваемый был задержан. В ходе следственных действий установлено, что задержанный является наркозависимым, к моменту задержания он уже успел продать цепочку и приобрести наркотик. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый со сотрудничал следствием, он признал свою вину.