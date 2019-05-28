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РИА Новости

Житель Кемерово получил 23 года колонии за убийство мужчины и его дочери

Вчера, 14:15
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КЕМЕРОВО, 28 мая - РИА Новости. Житель Кемерово приговорен судом к 23 годам колонии за убийство двух человек, сообщает СУСК РФ по Кемеровской области.
Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 31-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), четырех эпизодов преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
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Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года осужденный в течение нескольких дней ремонтировал и заменял батареи в одной из квартир в Заводском районе Кемерово.
"Утром 20 мая мужчина в очередной раз пришел для выполнения работ, во время которых у него произошел словесный конфликт с хозяином квартиры. Во время ссоры работник неожиданно вытащил принесенный с собой нож и ударил им несколько раз 57-летнего хозяина квартиры, а затем нанес ножевые ранения его 16-летней дочери", – говорится в сообщении.
Супруга хозяина успела закрыться в комнате, вызвать полицию и скорую помощь. Злоумышленник, похитив золотые изделия - часы и цепочку, - скрылся с места преступления. Врачи констатировали смерть потерпевших.
Вскоре подозреваемый был задержан. В ходе следственных действий установлено, что задержанный является наркозависимым, к моменту задержания он уже успел продать цепочку и приобрести наркотик. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый со сотрудничал следствием, он признал свою вину.
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"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии особого режима", – говорится в пресс-релизе.
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