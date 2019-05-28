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РИА Новости

Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке уведомлений от имени службы

Вчера, 13:35
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Операторы персональных данных зафиксировали массовую рассылку неизвестными лицами фальшивых информационных уведомлений от имени Роскомнадзора, говорится в сообщении ведомства.
По данным Роскомнадзора, рассылка производится якобы от имени Сокоушина Дмитрия Валерьевича с электронного адреса "pd.rkn4@roskomnadzor.org". В письме требуется предоставление в Роскомнадзор перечня документов о намерении осуществлять обработку персональных данных под угрозой привлечения к административной ответственности. Организаторы рассылки рекомендуют организациям "разработать комплект организационно-распорядительной документации" и направить его в Роскомнадзор в течение десяти дней с даты получения данного запроса".
"Обращаем внимание, что распространяемая информация не соответствует действительности. При осуществлении деятельности по ведению реестра операторов персональных данных Роскомнадзор не запрашивает указанный в письме перечень документов", - указали в службе.
В Роскомнадзоре отмечают, что официальные сообщения службы могут быть отправлены с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru.
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21 мая, 19:32
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