Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке уведомлений от имени службы

По данным Роскомнадзора, рассылка производится якобы от имени Сокоушина Дмитрия Валерьевича с электронного адреса "pd.rkn4@roskomnadzor.org". В письме требуется предоставление в Роскомнадзор перечня документов о намерении осуществлять обработку персональных данных под угрозой привлечения к административной ответственности. Организаторы рассылки рекомендуют организациям "разработать комплект организационно-распорядительной документации" и направить его в Роскомнадзор в течение десяти дней с даты получения данного запроса".