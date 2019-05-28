Лососевая путина на Камчатке стартует 1 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая - РИА Новости. Основная лососевая путина в Камчатском крае стартует 1 июня, она пройдет в этом году на восточном побережье полуострова, рыбхозяйства рассчитывают добыть более 170 тысяч тонн рыбы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

Он уточнил, что первыми к промыслу приступят в Олюторском районе - за исключением акватории реки Вывенки, в Усть-Камчатском и Алеутском районах. На западе Камчатки путина начнется в Тигильском районе - за исключением рек Палана, Тигиль и Воямполка.

"Первоначально комиссией для промышленного рыболовства распределено по группам участков 170,7 тысяч тонн лососей. Порядка 545 тонн установлены для организации любительского и спортивного рыболовства, 6 813 тонн определены для традиционного рыболовства коренных народов. Нераспределенный объем возможного вылова лососей для регулирования промысла составляет 142 тысячи тонн. В целях оперативного регулирования промысла предприятия обязаны ежесуточно предоставлять в территориальное управление Росрыболовства сведения о вылове", – сказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.