Минэнерго направило в кабмин заявку на перевод Барнаула на альткотельную

"Сегодня у нас действительно только два муниципальных образования утверждены постановлением. Кроме это, ещё по Барнаулу министерством энергетики направлен в правительство уже проект постановления", - сказал Новак.

Барнаул стал первым региональным центром страны, направившим обращение на отнесение к ценовой зоне теплоснабжения. Предполагается, что переход на новую модель привлечет дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города, которые необходимы для обновления теплосетевой инфраструктуры города и повышение качества теплоснабжения потребителей.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.