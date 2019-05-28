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РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго направило в кабмин заявку на перевод Барнаула на альткотельную

Вчера, 12:59
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© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула
© Flickr / Антон Барбышев
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство энергетики направило в правительство РФ проект постановления по переводу Барнаула на альткотельную, сообщил министр энергетики Александр Валентинович Новак на заседании рабочей группы госсовета РФ.

"Сегодня у нас действительно только два муниципальных образования утверждены постановлением. Кроме это, ещё по Барнаулу министерством энергетики направлен в правительство уже проект постановления", - сказал Новак.

Барнаул стал первым региональным центром страны, направившим обращение на отнесение к ценовой зоне теплоснабжения. Предполагается, что переход на новую модель привлечет дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города, которые необходимы для обновления теплосетевой инфраструктуры города и повышение качества теплоснабжения потребителей.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
Вчера, 12:56
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