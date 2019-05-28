Вологодчина выделит 670 млн рублей на летний отдых детей

ВОЛОГДА, 28 мая — РИА Новости. Порядка 670 миллионов рублей выделят власти Вологодской области на летнюю оздоровительную кампанию этого года, из них 405 миллионов рублей средства областного бюджета, остальные - муниципальные, спонсоров, работодателей и родителей, сообщил на оперативном совещании в правительстве области во вторник заместитель губернатора Олег Васильев.

"Затраты на детский отдых увеличивается год от года, в прошлом году мы выделили дополнительно 65 миллионов рублей, в этом – еще 70 миллионов. Готовность к приему детей на этот раз выше: более 90% лагерей уже готовы, а те, что открывают первую смену, полностью соответствуют всем требованиям", - сказал Васильев.

По его словам, всего на территории области будут работать 546 лагерей: загородных, санаторного типа, палаточных, лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха. В них смогут отдохнуть 90 тысяч детей, из них 30 тысяч – из числа, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Мы единственный из регионов Северо-Запада, кроме Санкт-Петербурга, не снижаем количество детей, охваченных разными формами летнего отдыха", - отметил Васильев.

Он добавил, что особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности детей и контролю за качеством услуг, предоставляемых организациями. Для этого приняты все необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы отдыха и оздоровления детей, разработан алгоритм межведомственного взаимодействия в случае выявления несанкционированных организаций отдыха.