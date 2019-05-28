Клинцевич: Россия не согласится на международный статус Керченского пролива

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия никогда не согласится на международный статус Керченского пролива, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".