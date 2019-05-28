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РИА Новости

Ляшко назвал идею о снижении барьера в Раду "взяткой мажоритарщикам"

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что предложение о снижении проходного барьера на парламентских выборах – это "политическая взятка мажоритарщикам", а президент Владимир Зеленский совершил преступление, когда назначил досрочные выборы, не изменив предварительно избирательную систему.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Советник Зеленского Андрей Богдан заявил, что глава государства предлагает отменить мажоритарную составляющую на выборах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.
"Это (снижение барьера – ред.) - политическая взятка мажоритарщикам. Нужно не барьеры снижать, а сменить избирательную систему. В чем авантюра Зеленского? В попытках захватить власть. Он отправил парламент на досрочные выборы, не изменив избирательную систему", - сказал Ляшко во вторник в эфире телеканала "112. Украина".
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Он подчеркнул, что "преступление Зеленского состоит в том, что он не добился изменений в избирательной системе", потому что, по мнению Ляшко, депутаты якобы сначала "покупают себе места в Верховной раде", а потом пытаются "вернуть потраченные деньги за счет народа".
Рада на следующей пленарной неделе приступит к рассмотрению во втором чтении избирательного кодекса. Согласно календарному плану, следующая пленарная неделя пройдет с 4 по 7 июня. На данный момент депутаты подали более 4 тысяч поправок к проекту избирательного кодекса. Спикер Верховной рады Андрей Парубий ранее заявил, что парламент может принять новый избирательный кодекс до конца текущей сессии, то есть до 12 июля. Но многие депутаты парламента сомневаются, что законопроект удастся принять до выборов из-за большого количества правок.
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно формировали бы список партии, которая при преодолении четырехпроцентного барьера попадала в парламент. В ноябре 2017 года Рада приняла проект в первом чтении. Документ еще должен пройти второе чтение.
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Олег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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