Летняя оздоровительная кампания в Тюменской области охватит 160 тысяч детей

ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Более 160 тысяч детей отдохнут в рамках летней оздоровительной компании в Тюменской области, из них 35 тысяч детей – по льготным программам, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Для юных жителей Тюменской области летом доступны 649 оздоровительных организаций, из них 38 стационарных оздоровительных центров, 598 лагерей с дневным пребыванием, 13 палаточных лагерей и полторы тысячи досуговых и спортивных площадок", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что более пяти тысяч детей отдохнут за пределами региона. Не менее двух тысяч человек с июня по сентябрь отправятся в здравницы Крыма по путевкам "Мать и дитя". Свыше тысячи трехсот юнармейцев и воспитанников специализированных классов добровольной подготовки к военной службе отправятся в оборонно-спортивные лагеря "Ратники" в Нижнетавдинском, Упоровском, Тюменском, Ялуторовском районах, Ишиме и Тюмени.