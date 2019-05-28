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РИА Новости
Тюменская область

Летняя оздоровительная кампания в Тюменской области охватит 160 тысяч детей

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Более 160 тысяч детей отдохнут в рамках летней оздоровительной компании в Тюменской области, из них 35 тысяч детей – по льготным программам, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Для юных жителей Тюменской области летом доступны 649 оздоровительных организаций, из них 38 стационарных оздоровительных центров, 598 лагерей с дневным пребыванием, 13 палаточных лагерей и полторы тысячи досуговых и спортивных площадок", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что более пяти тысяч детей отдохнут за пределами региона. Не менее двух тысяч человек с июня по сентябрь отправятся в здравницы Крыма по путевкам "Мать и дитя". Свыше тысячи трехсот юнармейцев и воспитанников специализированных классов добровольной подготовки к военной службе отправятся в оборонно-спортивные лагеря "Ратники" в Нижнетавдинском, Упоровском, Тюменском, Ялуторовском районах, Ишиме и Тюмени.
"Летний отдых для ребят не должен ограничиваться пребыванием на свежем воздухе и правильным питанием. Очень важно, чтобы в загородных центрах дети получали новые навыки. Тогда они вернутся домой не только отдохнувшими, но и с новыми знаниями и знакомствами", – сказал глава региона Александр Моор.
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