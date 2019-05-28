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РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго разработало основания для расторжения ДПМ

Вчера, 12:24
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало основания, по которым может быть расторгнут договор о предоставлении мощности (ДПМ), следует из соответствующего проекта постановления правительства на портале проектов нормативных актов.
Так, договор может быть расторгнут по соглашению сторон или если объект исключен из списка проектов ДПМ. Также в числе оснований для расторжения договора приводится исключение стороны договора из реестра субъектов оптового энергорынка.
ДПМ - инвестконтракт, который был призван привлечь инвестиции в энергетику. ДПМ гарантирует инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, и в соответствии с российским законодательством ДПМ обязаны заключать все потребители оптового рынка.
Расторжение ДПМ стало причиной судебных споров структур "Русала" с энергокомпанией "Юнипро" по Березовской ГРЭС. Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла всего несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен. Из четырех поданных исковых заявлений по двум суд обязал расторгнуть договор, по одному было принято решение отказать в расторжении договора, по последнему иску решение еще не вынесено.
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