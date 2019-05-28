Минэнерго разработало основания для расторжения ДПМ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало основания, по которым может быть расторгнут договор о предоставлении мощности (ДПМ), следует из соответствующего проекта постановления правительства на портале проектов нормативных актов.

Так, договор может быть расторгнут по соглашению сторон или если объект исключен из списка проектов ДПМ. Также в числе оснований для расторжения договора приводится исключение стороны договора из реестра субъектов оптового энергорынка.

ДПМ - инвестконтракт, который был призван привлечь инвестиции в энергетику. ДПМ гарантирует инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, и в соответствии с российским законодательством ДПМ обязаны заключать все потребители оптового рынка.