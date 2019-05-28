Роспотребнадзор не получал обращение о разрешении "котокафе"

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил официально разрешить в России "котокафе" - заведения, где посетители могут перекусить в окружении кошек при условии, что все животные будут привиты и здоровы. По мнению Титова, действующие в РФ санитарные нормы содержат огромное количество устаревших требований, которые остались со времен советской модели контроля "типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР". В частности, эти правила не допускают содержания животных в залах для посетителей. При этом "котокафе" стремительно набирают популярность во всем мире.