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РИА Новости

Роспотребнадзор не получал обращение о разрешении "котокафе"

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители котокафе
Посетители котокафе
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители котокафе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обращение в Роспотребнадзор о разрешении в России "котокафе" пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Данное обращение в Роспотребнадзор не поступало", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил официально разрешить в России "котокафе" - заведения, где посетители могут перекусить в окружении кошек при условии, что все животные будут привиты и здоровы. По мнению Титова, действующие в РФ санитарные нормы содержат огромное количество устаревших требований, которые остались со времен советской модели контроля "типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР". В частности, эти правила не допускают содержания животных в залах для посетителей. При этом "котокафе" стремительно набирают популярность во всем мире.
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