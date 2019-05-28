Мэрия района в Башкирии проверит достоверность "неприличных" фото депутата

УФА, 28 мая - РИА Новости. Администрация Давлекановского района Башкирии обратилась в прокуратуру и полицию с заявлением о проверке на достоверность компрометирующих фотографий в социальных сетях, на которых якобы изображен сотрудник администрации, являющийся муниципальным депутатом, сообщили РИА Новости в районной мэрии.

В социальных сетях появилось информация о человеке, похожем на сотрудника администрации Давлекановского района Башкирии, который также является муниципальным депутатом.

В администрации Давлекановского района агентству сообщили, что ранее к сотруднику, который изображен на фотографиях, поступали анонимные звонки с требованием денег за неразглашение компрометирующих его изображений.