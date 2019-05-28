В Нижегородском кремле обнаружили старинную деревянную мостовую

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Остатки старинной деревянной мостовой обнаружены на территории Нижегородского кремля, исследованием находки занимаются специалисты Института археологии РАН, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородский кремль - старейший архитектурный памятник Нижнего Новгорода, крепость начала XVI века. В нижегородском кремле 13 башен, длина кремлевской стены составляет более 2 километров. На территории кремля расположены правительственные и культурные учреждения, памятники истории и архитектуры, из них восемь – федерального значения.

"Во время проведения земляных работ при прокладке труб на территории Нижегородского кремля рабочие обнаружили остатки старинной деревянной мостовой. Мостовая относится предположительно к XVIII-XIX векам, она проходила по нынешнему Ивановскому съезду. Съезд получил свое название от Ивановской башни кремля, через которую он выходил на Нижний посад и улицу Рождественскую. Этот съезд насквозь пересекает кремль", - говорится в сообщении.

Мостовая находится на глубине около полуметра от нынешней поверхности Ивановского съезда.

"Исследованием находки занимаются археологи Института археологии РАН. Под мостовой, на глубине около полутора метров, обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку. Подобные исследования позволяют уточнить направление основных дорог и планировочную структуру внутри кремля", - отмечается в сообщении.