В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 906 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 288 человек (женщин – 87, детей – 147), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 618 человек (женщин – 185, детей – 315)", - говорится в сообщении.

В места постоянного проживания внутри страны вернулись восемь сирийцев.