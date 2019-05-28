В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 906 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 288 человек (женщин – 87, детей – 147), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 618 человек (женщин – 185, детей – 315)", - говорится в сообщении.
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В места постоянного проживания внутри страны вернулись восемь сирийцев.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.