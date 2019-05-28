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РИА Новости

В Волгоградской области рабочий погиб, упав с крыши ангара во время ремонта

Вчера, 11:26
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ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Рабочий погиб, упав с крыши ангара во время ремонта кровли в селе Сикачи Волгоградской области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, две недели назад руководитель сельхозпредприятия в селе Сикачи нанял четверых местных жителей для ремонта крыши ангара. В понедельник один из работников наступил на шифер, который не выдержал его веса.
"Работник сорвался с высоты около семи метров, получив травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
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