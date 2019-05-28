Готовность Татарстана к переходу на цифровое ТВ оценивается как высокая

КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценивает готовность Татарстана к переходу на цифровое телевещание как высокую, сообщили в министерстве информатизации и связи республики, добавив, что перенос даты перехода республики на "цифру" с 3 июня на 14 октября связан с празднованием Ураза-Байрам и удобством для населения.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Изначально планировалось, что третий этап цифровизации в июне затронет 57 регионов РФ и станет завершающим. Однако в мае правительство России перенесло срок перехода на "цифру" для 21 субъекта РФ на 14 октября. В этот список попал и Татарстан.

"После рассмотрения обращения президента Татарстана Рустама Минниханов в адрес правительства РФ было принято решение о включении в данный перечень и Татарстана. Перенос сроков связан с проведением в республике 4 июня мусульманского праздника Ураза-Байрам. График изменен, чтобы учесть интересы населения и не причинять ему значительных неудобств", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценивает готовность Татарстана к переходу на цифровое эфирное телевещание как высокую.

По информации минсвязи Татарстана, сегодня в республике ведется активная информационная работа с населением по подготовке к переходу на цифровое эфирное телевещание, в том числе и подомовой обход. Для оказания помощи жителям в настройке оборудования цифрового эфирного телевещания в муниципальных образованиях республики набраны и обучены более 1,8 тысячи волонтеров. Каждый из них имеет специальное удостоверение, которое дает ему право на оказание помощи населению в подключении цифрового телевидения.

Также в регионе функционирует федеральная горячая линия 8-800-220-20-02. Через нее можно получить консультацию по вопросам приобретения и настройки оборудования для приема цифрового сигнала, подключения спутникового оборудования в населенных пунктах вне охвата цифровым эфирным вещанием, помощи волонтеров в настройке и подключении оборудования. Кроме того, ведется постоянный мониторинг наличия приставок и антенн на территории муниципальных образований. Сегодня оборудование для приема цифрового сигнала можно приобрести в 1,3 тысячи торговых объектов, в том числе в 900 отделениях почтовой связи.