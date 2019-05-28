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РИА Новости
Республика Татарстан

Готовность Татарстана к переходу на цифровое ТВ оценивается как высокая

Вчера, 11:16
29
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценивает готовность Татарстана к переходу на цифровое телевещание как высокую, сообщили в министерстве информатизации и связи республики, добавив, что перенос даты перехода республики на "цифру" с 3 июня на 14 октября связан с празднованием Ураза-Байрам и удобством для населения.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Изначально планировалось, что третий этап цифровизации в июне затронет 57 регионов РФ и станет завершающим. Однако в мае правительство России перенесло срок перехода на "цифру" для 21 субъекта РФ на 14 октября. В этот список попал и Татарстан.
"После рассмотрения обращения президента Татарстана Рустама Минниханов в адрес правительства РФ было принято решение о включении в данный перечень и Татарстана. Перенос сроков связан с проведением в республике 4 июня мусульманского праздника Ураза-Байрам. График изменен, чтобы учесть интересы населения и не причинять ему значительных неудобств", - говорится в сообщении.
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Власти Татарстана рассказали о компенсациях за оборудование для "цифры"
При этом, как отмечается, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценивает готовность Татарстана к переходу на цифровое эфирное телевещание как высокую.
По информации минсвязи Татарстана, сегодня в республике ведется активная информационная работа с населением по подготовке к переходу на цифровое эфирное телевещание, в том числе и подомовой обход. Для оказания помощи жителям в настройке оборудования цифрового эфирного телевещания в муниципальных образованиях республики набраны и обучены более 1,8 тысячи волонтеров. Каждый из них имеет специальное удостоверение, которое дает ему право на оказание помощи населению в подключении цифрового телевидения.
Также в регионе функционирует федеральная горячая линия 8-800-220-20-02. Через нее можно получить консультацию по вопросам приобретения и настройки оборудования для приема цифрового сигнала, подключения спутникового оборудования в населенных пунктах вне охвата цифровым эфирным вещанием, помощи волонтеров в настройке и подключении оборудования. Кроме того, ведется постоянный мониторинг наличия приставок и антенн на территории муниципальных образований. Сегодня оборудование для приема цифрового сигнала можно приобрести в 1,3 тысячи торговых объектов, в том числе в 900 отделениях почтовой связи.
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Республика ТатарстанПереход на цифровое телевидениеТатарстанОбщество
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